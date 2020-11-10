Москва, , 13:52 — REGNUM Россия должна встраиваться в крупные транспортные коридоры на территории Евразии. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»

«Одна из главных приоритетных задач, которые надо будет решать в ближайшее время — встроиться в магистраль «Западная Европа — Западный Китай», которая пройдёт через Санкт-Петербург, Москву, Самару, Оренбург», — заявил Савельев.