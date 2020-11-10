Москва, , 13:49 — REGNUM Развитие речного транспорта позволит резко сократить себестоимость перевозок в России. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы.

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«На территории России много рек. Безусловно, водный транспорт по рекам РФ позволит как резко уменьшить себестоимость, так и организовать новые рабочие места для наших людей, для нашего населения», — заявил Савельев.