Москва, , 13:47 — REGNUM На ближайшие годы в России предстоит провести колоссальную работу по модернизации транспортной сети. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы.

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«В той программе, которая разработана, федеральные дороги общего назначения будут увеличены практически в два раза. Это серьёзное подспорье к развитию так называемой опорной сети автомобильных дорог общего назначения», — заявил Савельев.

«Нам придётся этим заниматься, развитием и железнодорожного транспорта. В частности, увеличением пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали, Северным морским путём», — указал он.

По его словам, Стратегия развития транспорта предполагает создание условий для сохранения территориальной целостности РФ.

«Создание опорной сети, создание транспортно-логистических узлов, организация модальных, интермодальных перевозок является ключевыми составляющими, теми звеньями, благодаря которым мы сможем решить задачу мобильности населения, увеличения качества жизни», — отметил Савельев.