Москва, , 13:41 — REGNUM Пример СССР показывает, что если жизнь стабильная и хотя бы относительно счастливая, а у людей есть вера в свою страну и ее будущее, то семьи развиваются, а детей становится больше, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 ноября, комментируя высказывания первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как сообщалось ранее, Белоусов в интервью ТАСС заявил, что ключевые вызовы для России на ближайшие 10 лет связаны с проблемой бедности и демографическими тенденциями.

« Проблемы бедности и демографии идут в нашей стране рука об руку, но способы их решения различаются. Для решения проблемы бедности нужны, главным образом, финансовые вложения; нужно просто потратить на это больше рублей. Для решения демографической проблемы этого мало: нужны кардинальные изменения в политике по всем направлениям, от экономики до культуры.

Задача снижения уровня бедности ставится президентом Путиным давно, он неоднократно повторял эти обещания, но сдвигов не видно. Наоборот, бедные в России беднеют, богатые становятся богаче. Никто, думаю, «наверху» не посмеет признать, что это — целенаправленный выбор власти. Значит, осуществлению шагов по подъёму уровня жизни наименее обеспеченных граждан России мешают конкретные руководители. Их надо заменить, другого варианта нет.

Убедить людей заводить детей невозможно: они сами должны этого захотеть. Как мы видим, религиозно-культурные мотивации работают в нашей стране всё слабее. Конфессии получили свободу ещё в середине 80-х годов прошлого века, при советской власти, но результаты их влияния на молодёжь мы наблюдаем воочию — слабое влияние. Да и пример «атеистического» СССР говорит: если жизнь стабильная и хотя бы относительно счастливая, если системы здравоохранения и образования работают на благо людей, если реально решается жилищная проблема, — одним словом, если у людей есть вера в свою страну и ее будущее, семьи развиваются, детей становится больше.

На всё это, конечно, нужны деньги и немалые, но только к деньгам здесь, повторю, проблема не сводится. Когда наши родители рожали нас в 1950-е, они верили государству, знали, что, если с ними что-то случится, государство нас вырастит, сделает достойными людьми. Вот эту веру в государство надо вернуть « , — отметил Михаил Демурин .

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