Киев, , 13:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список политиков с наивысшим уровнем доверия. Соответствующие данные опубликовал 10 ноября социологический Центр Разумкова.

По данным социологов, Зеленскому доверяет 33% опрошенных и не доверяет 62%. На втором месте находится спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков — 30% доверяют и 57% не доверяют.

Далее в рейтинге идут лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с соотношением доверия и недоверия 22% и 69% соответственно, а также бывший президент Украины Пётр Порошенко — 22% и 73%.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за Зеленского проголосовал бы 31% опрошенных, а за его ближайшего конкурента — Петра Порошенко — 21%.

Опрос проводился с 30 октября по 5 ноября 2020 года. Всего было опрошено 2020 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, в начале октября социологический центр «Социс» также установил, что рейтинг поддержки Зеленского колеблется в районе 30%.

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