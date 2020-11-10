Москва, , 13:41 — REGNUM Транспортная отрасль является ключевой для экономического развития России. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы.

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«Транспортная отрасль является одной из ключевых стратегических отраслей народного хозяйства Российской Федерации. И если та цель, которую мы с вами провозгласили — а именно войти в пятёрку крупнейших экономик мира, — то без транспортной отрасли это будет сделать проблематично», — заявил Савельев.

«Транспорт и подготовка территорий являются предтечей всех крупных проектов, в какой бы отрасли мы с вами ни находились», — указал он.