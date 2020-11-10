Вашингтон, 10 ноября 2020, 13:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, дни которого в Белом доме с высокой долей вероятности скоро подойдут к концу, должен воспользоваться оставшимся у него временем для вывода американских войск из Афганистана, пишет старший советник организации «Обеспокоенные ветераны Америки» Дэн Колдуэлл в статье, вышедшей 10 ноября в The American Conservative.
Так, Трамп должен выпустить ряд указов о полном выводе американских военных из этой страны к 20 января следующего года, тем самым закрепив свою репутацию человека, который завершил самую длительную войну в истории страны.
Со своей стороны, Байден во время своей президентской кампании указал на то, что он планирует оставить американские войска в Афганистане, а также назначить на ключевые посты людей, вроде бывшего советника по национальной безопасности Сьюзан Райс. Любые проволочки в вопросе вывода войск чреваты гибелью американских военнослужащих, поскольку афганские радикалы из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут возобновить боевые действия в случае провала заключенных в Дохе соглашений.
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