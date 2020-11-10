Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, дни которого в Белом доме с высокой долей вероятности скоро подойдут к концу, должен воспользоваться оставшимся у него временем для вывода американских войск из Афганистана, пишет старший советник организации «Обеспокоенные ветераны Америки» Дэн Колдуэлл в статье, вышедшей 10 ноября в The American Conservative.

«Между днем сегодняшним и днем инаугурации в 2021 году администрация Трампа, без сомнения, попытается добиться как можно больше внешнеполитических побед посредством имеющихся у исполнительной власти инструментов прежде, чем избранный президент Джо Байден придет в Белый дом», — подчеркнул Колдуэлл.

«Как раз в области внешней политики президент Дональд Трамп и имеет возможность добиться уверенного и позитивного успеха, который положительно скажется на стране, если он положит конец двум десятилетиям войны в Афганистане», — указал он.

Так, Трамп должен выпустить ряд указов о полном выводе американских военных из этой страны к 20 января следующего года, тем самым закрепив свою репутацию человека, который завершил самую длительную войну в истории страны.

Со своей стороны, Байден во время своей президентской кампании указал на то, что он планирует оставить американские войска в Афганистане, а также назначить на ключевые посты людей, вроде бывшего советника по национальной безопасности Сьюзан Райс. Любые проволочки в вопросе вывода войск чреваты гибелью американских военнослужащих, поскольку афганские радикалы из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут возобновить боевые действия в случае провала заключенных в Дохе соглашений.

Читайте также: США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали мирное соглашение

«Мы давно сделали то, что нам было нужно в Афганистане. Трамп справедливо признал, что если оставить наши войска в стране, это только влечет за собой ненужные человеческие жертвы и не укрепляет нашу безопасность», — отметил автор.

«Полный вывод наших вооруженных сил из Афганистана к 20 января 2021 года не позволит новой администрации подорвать одно из главных достижений Трампа и укрепить его наследие как президента, положившего конец самой продолжительной войне в нашей стране», — заключил он.