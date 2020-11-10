Москва, , 13:36 — REGNUM В заявлении глав России, Армении и Азербайджана статус Нагорного Карабаха не уточняется. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Да, в этом документе не говорится о статусе Карабаха», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков указал на необходимость исходить в этом вопросе из международных актов и резолюций Совета безопасности ООН.

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"В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего, соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и иных документов», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. А вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.

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