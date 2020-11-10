Москва, , 13:35 — REGNUM Региональные министерства природы должны быть глубже вовлечены в федеральную повестку экологической политики. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы.

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"Мне показалась интересной идея в принципе посмотреть, кто работает министрами природы в субъектах», — заявил Козлов.

«Ведь по сути это 85 человек со своими командами, на местах отвечают за исполнение федеральных законов и норм. Мне кажется, было бы интересно понять, кто эти люди, как они видят эту работу и чем они могут быть полезны в том числе и в законодательных инициативах, потому что они каждый день с этим сталкиваются на местах», — отметил он.