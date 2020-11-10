Минск, , 13:38 — REGNUM Протестующим в Белоруссии, которые находятся, как в стране, так и за ее рубежом, не удастся взять республику «тепленькой». Об этом 10 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой, слова главы республики приводит «Беларусь сегодня».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

«Наши же «протестуны» и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Белоруссию «тепленькой». Ни черта подобного! Не возьмут они Белоруссию «тепленькой», — сказал Лукашенко.

Также он подчеркнул, что власти Белоруссии в данной ситуации выстоят, хотя это, по мнению белорусского лидера, будет непросто и добавил, что, несмотря на экономические сложности, в республике постараются сохранить нынешний уровень жизни, однако людям, трудовым коллективам страны нужно обеспечить понимание ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос о создании на всех частных предприятиях Белоруссии профсоюзных организаций должен быть решен до конца текущего года.