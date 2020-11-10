Москва, , 13:31 — REGNUM Сложившаяся практика переброски финансирования с направления на направление указывает на нездоровую ситуацию в отрасли. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы.

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«(Надо) цйти от понятия освоения денежных средств. Честно, для меня практика переброски денег — это форс-мажорная ситуация», — заявил Козлов.

«Если она превратилась в систему, значит надо менять подход», — отметил он.

В настоящее время идёт второе чтение бюджета, в связи с чем необходимо ускориться с проверкой выделения средств по различным направлениям.

«Надо незамедлительно начать тотальную проверку объектов, на которые выделяется финансирование. Параллельно запустить ревизию по всем объектам нацпроекта «Экология», — подчеркнул он.