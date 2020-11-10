Москва, , 13:24 — REGNUM Без стабильности в политической составляющей невозможно решать другие государственные проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС, комментируя слова исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова о стабильности ситуации в стране после осенних народных волнений.

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«[Вы сказали, что] ситуация в Киргизии стабильная. Это то, чего Киргизии не хватало. Без стабильной ситуации в политике невозможно решать ни одну задачу в экономике и социальной сфере», — сказал Путин.

Он пожелал Жапарову, чтобы стабильность в стране «была устойчивой и пошла на благо Киргизии».