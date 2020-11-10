Москва, , 13:23 — REGNUM Дотационным регионам нужно дать возможность извлекать большие доходы от сырья на собственной территории, поддерживая геологоразведочные работы в соответствующих субъектах РФ. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы.

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«В приоритете должны быть дотационные регионы, чтобы дать им возможность своим же сырьём пополнять свои же бюджеты», — заявил Козлов.

В пример кандидат на должность министра привёл Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области.