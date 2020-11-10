Таллин, , 13:23 — REGNUM В режим самоизоляции перешла президент Эстонии Керсти Кальюлайд после того, как побывала в контакте с заразившимся коронавирусом человеком. Об этом эстонский политик сообщила 10 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

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По словам Кальюлайд, она 6 ноября во время своей поездки в Вильянди контактировала с человеком, у которого позднее был выявлен SARS-CoV-2.

«Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника (16 ноября) в соответствии с инструкциями департамента здоровья», — говорится в сообщении президента Эстонии.

Также Кальюлайд уточнила, что по этой же причине ее намеченные на текущую неделю встрече отменены и рассказала, что у ней хорошее самочувствие, нет симптомов нового заболевания и потому 16 ноября она намерена пройти новый тест на коронавирус.

Отметим, на сегодняшний день на территории Эстонии выявлено в общей сложности 6376 носителей коронавирусной инфекции при 76 летальных исходах от COVID-19.