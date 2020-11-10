Анкара, , 13:18 — REGNUM Турция продолжит и дальше следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. Такое заявление сегодня, 10 ноября, на пресс-конференции в Анкаре сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Дипломат добавил, что в настоящее время ведётся осуждение, каким образом будут осуществляться процесс наблюдения за объявленным перемирием, как он будет контролироваться.

«Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном», — подчеркнул представитель турецкого внешнеполитического ведомства, добавив, что Анкара продолжит следить за развитием событий «на поле боя и за столом переговоров».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Добавим, что сегодня, 10 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе.

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