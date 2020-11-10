Москва, , 13:17 — REGNUM Реформа по ликвидации незаконных свалок и переходу к прозрачной системе обращения с отходами должна быть проанализирована на наличие ошибок в конкретном исполнении поставленных целей. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы.

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«Мусорная реформа — это реформа для каждого человека нашей страны», — заявил Козлов.

«Поговорив с вами, суммировав то, что слышал и видел до этого, могу сказать, что нужно делить на стратегию и тактику. Никто не против самой реформы. Ошибки — в тактике, в стратегии. Будем разбираться все вместе, как вчера и договорились», — подчеркнул он.

По его словам, вопросом надо заняться с точки зрения межведомственного сотрудничества.

«Ведь мусор, размеры оплаты за вывоз — также и жилищно-коммуниальные вопросы», — добавил он.