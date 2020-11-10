Нур-Султан, , 13:16 — REGNUM За последние десятилетия Шанхайская организация сотрудничества проделала большой путь. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС.

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«Пандемия коронавируса не позволила нам встретиться в очном формате, но это не умаляет важности саммита. Российское председательство было продуктивным и полезным. ШОС продолжает функционировать в прежнем режиме. Пакет документов, который мы планируем утвердить, яркое тому подтверждение. За прошедшие 20 лет мы проделали большой путь: ШОС стала одной из самых успешных международных организаций. Ситуация в зоне ответственности ШОС является сложной. Коронавирус стал жёстким испытанием для мирового сообщества. Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Усиливается угроза безопасности, включая терроризм, гибридные войны, изменение климата», — сказал Токаев.

По его словам, Казахстан считает важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение цели «Всё для людей»: «В этом — укрепление нашего коллективного иммунитета».

Токаев также выразил благодарность ряду стран за активное и продуктивное сотрудничество в рамках пандемии коронавируса: «В то же время мы понимаем, что предстоит длительная борьба против пандемии. Есть все основания полагать, что утверждение комплексного плана — это коллективный ответ ШОС на вызовы времени».