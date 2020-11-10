Сеул, , 13:18 — REGNUM В Южной Корее предпримут шаги по укреплению безопасности межкорейской границы. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов страны.

По их словам, данное решение было принято после того, как 3 ноября гражданин КНДР пересёк границу в районе уезда Косон провинции Канвондо. Он пробыл на территории Южной Кореи 14 часов, прежде чем был задержан.

Известно, что военные Южной Кореи проведут тщательную проверку системы безопасности, а также заменят звуковые датчики, установленные у проволочных заграждений.

Комментируя данный инцидент, министр обороны Южной Кореи Со Ук отметил, что не считает его признаком неэффективности мер безопасности границы, однако подчеркнул, что есть «некоторые моменты, которые необходимо устранить».

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