Бишкек, , 13:12 — REGNUM Ситуация в Киргизии на сегодняшний день стабилизировалась. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС.

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«В октябре 2020 года в Киргизии произошли известные события. В результате народных требований президент решил добровольно уйти в отставку. Парламент её принял, и моим указом ему предоставлен статус экс-президента. Передача власти состоялась мирно и в строгом соответствии с международным законодательством. Сегодня ситуация стабильная, все ветви власти легитимны. Киргизия выражает благодарность странам ШОС за поддержку в те непростые дни», — сказал Жапаров.

По его словам, страна остаётся полностью приверженной ранее подписанным обязательствам: «Участие Киргизии в ШОС — один из приоритетов внешней политики государства».