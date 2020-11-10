Москва, , 13:09 — REGNUM Власти Турции поддержали трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху. Об этом 10 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Турецкая сторона подержала принятое вчера тремя странами заявление», — сказала официальный представитель МИД РФ в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Также она заявила, что главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе прекращены на всей линии противостоянии сторон.