Пекин, , 13:05 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества служит примером международных отношений нового типа. Об этом в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС заявил глава КНР Си Цзиньпин.

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«ШОС преодолела непростой путь развития. Она стала важным фактором как на евразийском континенте, так и в международных делах. ШОС служит примером международных отношений нового типа. С момента вспышки коронавируса взаимовыручка и совместные усилия придают позитивную энергию устойчивому развитию организации», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, пандемия коронавируса «не только форсирует преобразование международной архитектуры, но и втягивает мир в период серьёзных перемен».

Си Цзиньпин напомнил, что Земля — это общий дом, где интересы всех стран переплетены: «Стремление к прекрасной жизни стало сильнее. История показала и показывает, что добрососедство превзойдёт политику разорения соседа. В нынешних условиях ШОС должна развивать шанхайский дух, углублять сплочённость и взаимодействие, искать путь создания сообщества единой судьбы человечества».