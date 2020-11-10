Анкара, , 13:05 — REGNUM Согласно заключенному соглашению о перемирии в Нагорном Карабахе, Азербайджану будут переданы семь районов НКР, заявил 10 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«(Семь районов) будут полностью переданы Азербайджану, четыре из них уже под его контролем», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что воюющие в Нагорном Карабахе стороны — Армения и Азербайджан — подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий. Полное прекращение огня объявляется с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.