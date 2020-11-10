Москва, , 13:05 — REGNUM Навязывать решения белорусскому народу извне недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств-участников ШОС.

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Российский президент отметил, что «наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям», а также развязанной против них пропагандистской войне.

«Считаем недопустимым, чтобы кто-нибудь извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всём разобраться и предпринять необходимые шаги», — заявил Путин.