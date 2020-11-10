Москва, , 13:01 — REGNUM Россия имеет возможность стать ведущим игроком на формирующемся рынке водородной энергетики. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы.

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«Отдельным важным инновационным направлением является водородная энергетика. Россия вполне может стать ведущим игроком на этом формирующемся рынке, причём в достаточно короткой перспективе», — заявил Новак.

Сегодня для этого принимаются все необходимые шаги, указал он.

«Председателем правительства утверждена в октябре дорожная карта по развитию водородной энергетики в РФ. На её основе в первом квартале следующего года будут подготовлены предложения по стимулированию развития водородных технологий», — подчеркнул Новак.