Москва, , 13:06 — REGNUM Российская сторона продолжит способствовать национальному примирению в Афганистане. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 ноября в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

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«Намерены и далее всемерно способствовать национальному примирению в Афганистане», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин на заседании также заявил об ударе внешних сил, направленном против Белоруссии. Попытки прямого вмешательства стали чаще, это неприкрытый вызов общей безопасности, добавил он.

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