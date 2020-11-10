Нур-Султан, 10 ноября 2020, 13:00 — REGNUM Духовное управление мусульман Казахстана приступило к популяризации учения «Ихсан» и концепции «совершенного человека» писателя Абя Кунанбаева, сообщили 10 ноября в пресс-службе президента Казахстана.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем духовного управления, верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Он представил результаты благотворительной деятельности духовного управления.
Собеседники обсудили создание исламской академии, строительство библиотеки ислама и теологии, а также реконструкцию архитектуры мечетей.
Отметим, под учением «Исхан» в исламской традиции понимается беззаветная преданность предписаниям Корана и полное принятие догматов веры. Это также совершенствование верующего в искренности веры.