Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе обратился к остальным оппозиционным партиям с призывом вместо протестной деятельности перейти к переговорам с властями. Это заявление 10 ноября опубликовал телеканал Formula News.

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«Я обращаюсь ко всем политическим партиям: срочно перенесите процесс за стол переговоров, замените улицу трибуной всех уровней законодательной власти. Призываю все силы вывести государство из глубокого кризиса», — заявил Вашадзе.

Он отметил, что Грузия находится в тяжелом положении и призвал не допустить того, чтобы процессы в стране стали неуправляемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». В Тбилиси и Батуми с начала ноября оппозиционеры регулярно проводят акции протеста.

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