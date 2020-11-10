Москва, , 12:55 — REGNUM У России сохраняется колоссальный потенциал для экспансии на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы.

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«Уже в 2019 году Россия вошла в пятёрку крупнейших производителей СПГ, но потенциал гораздо выше. И мы должны к 2035 году занять более 20% мирового рынка», — заявил Новак.

«Мы имеем такие возможности. Для этого необходимо обеспечить наращивание производства до 120−140 млн тонн СПГ в год», — указал он.