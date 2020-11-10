Москва, , 12:52 — REGNUM В ближайшие годы особое внимание правительство России уделит развитию добычи энергоресурсов в регионах с пока ещё неосвоенным потенциалом. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы.

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«Необходимо обеспечить также условия для повышения эффективности использования ресурсного потенциала традиционных регионов добычи, а также развития новых провинций, таких как Таймыр, Восточная Сибирь, Арктика», — заявил Новак.

«Здесь, как известно, сконцентрирован огромный ресурсный потенциал, который в будущем будет замещать добычу в других регионах», — указал он.