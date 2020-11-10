Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин надеется, что усилия в переговорах между Арменией и Азербайджаном приведут к долгосрочному миру.

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Выступая на заседании Совета стран — членов ШОС, Путин назвал происходящее большой трагедией, отметив наметившийся компромисс и договорённости о прекращении кровопролития.

«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — сказал президент.