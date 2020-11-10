Москва, , 12:52 — REGNUM Традиционную серию совещаний, которые посвящены вопросам обороны, начнет 10 ноября в Сочи президент России Владимир Путин. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин начнет традиционную серию совещаний с министерством обороны, федеральными ведомствами и предприятиями ОПК», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также он указал, что данная серия совещаний в Сочи на указанную тему станет уже пятнадцатой и добавил, что первое из них будет посвящено «вопросам развития ядерной триады».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трёхстороннее соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является победой народов Армении и Азербайджана.

Читайте развитие сюжета: Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, у нас уже всё есть — Путин