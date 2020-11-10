Москва, , 12:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что анклавы бандформирований в Сирии остаются источником террористической угрозы, а также распространения оружия и наркотиков.

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«Остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия», — сказал глава государства.

Сегодня, 10 ноября, Путин проводит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский лидер на онлайн-встрече с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что очаг международного терроризма на территории САР фактически ликвидирован.

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