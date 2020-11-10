Москва, , 12:53 — REGNUM Пункт соглашения Азербайджана, Армении и России о перемирии в Нагорном Карабахе, касающийся возвращения домой беженцев, является самым важным. Об этом заявил 10 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития — это главный итог», — сказал Песков о седьмом пункте документа.

Он добавил, что соглашение стало победой Армении и Азербайджана. Конфликт привёл к большим жертвам с обеих сторон. Контролировать выполнение договорённостей будут российские миротворцы.

В документе нет упоминания статуса Карабаха. Это серьёзное соглашение, рассчитанное на перспективу, оно гарантирует прекращение боевых действий, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхстороннее соглашение по Карабаху, подписанное 9 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России, предусматривает введение российских миротворцев в регион. Туда уже отправлены несколько самолётов с военнослужащими.

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