10 ноября 2020 | Время чтения 9 мин

Елена Зорина, , 13:01 — REGNUM



Флаг России Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал рейтинг публичной активности глав регионов в октябре 2020 года. Эксперты канала отмечают, что повестку и параметры активности регионального управления в октябре определила необходимость активизации мер по противодействию второй волне коронавируса. В условиях социально-экономического кризиса главы регионов продемонстрировали стремление к минимизации внутриэлитных конфликтов и мораторию на политизацию социально-экономических проблем со стороны оппозиции.

Рейтинг составлен на основании ряда ключевых критериев (рабочие поездки, совещания, приёмы, встречи с общественностью, бизнесом, федеральными персонами, представительские мероприятия и активность в соцсетях). Эксперты отмечают, что параметры некоторых представителей губернаторского корпуса носят временный характер, а окончательные оценки их публичной активности можно давать на основании мониторинга более долгосрочного, нежели один месяц. В рейтинг вошли только нашедшие отражение в информационной политике губернаторского корпуса события.

По итогам рейтинга главы регионов разделены на четыре группы: с очень высокой активностью (выше 75 баллов), с высокой активностью (52−72 балла), умеренной активностью (26−49,5 балла) и низкой активностью (25 баллов и ниже).

В группу «очень высокая активность» попали 9 губернаторов. Возглавляет эту группу рейтинга В. Владимиров (Ставропольский край), набравший 102 рейтинговых балла. Эксперты полагают, что публичная активность ставропольского руководителя основана на использовании социальных сетей и высокой интенсивности правительственных совещаний. Активность руководителя края также объясняется происходящими в крае процессами (в том числе и связанными с Кавказскими Минеральными Водами). На втором месте находится ульяновский губернатор С. Морозов (98,8 балла). Авторы доклада отмечают, что позиции С. Морозова в федеральном центре оставляют желать лучшего, и это стимулирует его к активным действиям. На третьем месте рейтинга Н. Любимов (Рязанская область) — 88,2 балла. Его присутствие в лидирующей группе обусловлено большим количеством правительственных совещаний, частыми встречами с федеральными персонами, а также проведением представительских мероприятий.

Владимир Владимиров — губернатор Ставрополья Stavgorod.ru

Эксперты отмечают: публичная активность губернаторов — значимый показатель их работы, однако активность далеко не всегда обеспечивает выполнение ключевых показателей KPI. Поэтому присутствие в группе лидеров губернаторов, эффективность которых вызывает вопросы у федеральной власти (камчатский губернатор В. Солодов, С. Морозов, саратовский В. Радаев), по мнению авторов доклада, не должно вводить в заблуждение.

В группу «высокая активность» попали 11 региональных руководителей. Большинство глав здесь представляют развитые в социально-экономическом плане регионы — А. Беглов (Санкт-Петербург, 13-е место, 63,6 балла), Р. Минниханов (Татария, 17-е место, 54,6 балла), С. Собянин (Москва, 19-е место, 52,2 балла). Но при этом положение Р. Хабирова (Башкирия, 11-е место, 71,4 балла), по мнению экспертов, после Куштау устойчивым назвать нельзя. Активность большинства глав, присутствующих в этой группе, относительно равномерно распределена между разными критериями, что говорит о сбалансированной работе в разных направлениях. Несколько выделяются на общем фоне М. Ведерников (Псковская область), О. Кувшинников (Вологодская область), которые сделали ставку на соцсети.

Группа «умеренная активность» — наиболее многочисленная, её составляют 37 региональных руководителей. В числе прочих в данную группу входит ряд заметных губернаторов: И. Руденя (Тверская область, 21-е место, 49,5 баллов), В. Кондратьев (Краснодарский край, 23−24-е места, 48 баллов), С. Аксёнов (Крым, 25-е место, 46 баллов), А. Воробьев (31-е место, 39 баллов), Р. Кадыров (Чечня, 40−42-е места, 34 балла), А. Алиханов (Калининградская область, 49-е место, 30 баллов). Невысокие позиции поддерживаемого Кремлём А. Дюмина (Тульская область, 55-е место, 27 баллов) связаны с отсутствием у него аккаунтов в соцсетях. По остальным критериям тульский губернатор демонстрирует приемлемые показатели.

В группе «низкая активность» представлены аутсайдеры рейтинга — 28 губернаторов. Авторы исследования оговариваются, что отдельно стоит упомянуть красноярского губернатора А. Усса, который занял 60-е место с 23,4 балла, но в октябре часть времени находился в отпуске, что отразилось на его показателях. В этой группе находятся руководители небольших по численности населения регионов: Ю. Бездудный (Ненецкий АО, 76−77-е места, 14 баллов), С. Носов (Магаданская область, 78-е место, 13,2 балла), Р. Копин (Чукотский АО, 84-е место, 9,6 балла) и замыкающий рейтинг Р. Гольдштейн (Еврейская автономная область, 85-е место, 7,2 балла). Но авторы доклада считают, что специфика этих регионов не может оправдывать низкую активность их губернаторов. В данном случае уместнее говорить об отсутствии квалифицированных кадров, отвечающих за организацию работы главы региона, в том числе за её информационное освещение.

Ростислав Гольдштейн

Эксперты отмечают:

«В группу аутсайдеров попали руководители тех регионов, в которых произошли громкие коронавирусные скандалы, вызвавшие комментарии Кремля — А. Бурков (Омская область), В. Голубев (Ростовская область). Также туда вошли регионы с неблагоприятным развитием ситуации по заболеваемости, что отражено в докладе вице-премьера Т. Голиковой, — Хакасия, Волгоградская, Томская области, Забайкальский край».

Вызывают интерес и отдельные показатели, по которым авторы доклада вели учёт активности губернаторов. Так, по показателю «выезды в районы» лидерами являются С. Морозов (Ульяновская область) — 25 поездок, положение которого в управленческой вертикали неустойчиво. Далее следуют мэр Москвы С. Собянин — 16 поездок, И. Белозерцев (Пензенская область), В. Радаев (Саратовская область) — по 15 поездок. Недавно избранный И. Кобзев (Иркутская область), О. Кожемяко (Приморский край) совершили по 14 поездок за месяц, В. Солодов (Камчатский край) — 12 поездок, М. Дягтерёв (Хабаровский край) — 11, А. Евстифеев (Марий Эл), В. Орлов (Амурская область), Р. Старовойт (Курская область), Р. Хабиров (Башкирия) совершили по 10 поездок.

В группе глав и губернаторов, совершающих минимальное количество поездок в районы, глава Карачаево-Черкессии Р. Темрезов, а также недавно избранный О. Николаев (Чувашская Республика), А. Никитин (Тамбовская область), Р. Копин (Чукотский автономный округ) и А. Бурков (Омская область), которые в течение октября 2020 г. не совершали выездов в муниципалитеты (или эти выезды не нашли отражения в СМИ и на официальных сайтах губернаторов). Всего по одному выезду в течение рассматриваемого периода совершили С. Аксёнов (Республика Крым), А. Бречалов (Удмуртская Республика), В. Лимаренко (Сахалинская область), А. Островский (Смоленская область) и А. Чибис (Мурманская область).

Авторы доклада отмечают:

«Показатель выездов в районы является значимым индикатором работы представителей губернаторского корпуса, в том числе в вопросах реализации социальной и экономической политики региона, а также выстраивания эффективного взаимодействия с различными группами населения, в том числе и социально незащищенными. Визиты в муниципалитеты позволяют губернаторам адекватно оценивать состояние дел в различных частях их субъекта».

Андрей Чибис Gov-murman.ru

По показателю «ежедневные рабочие встречи"наиболее активны оказались Н. Комарова (ХМАО) и И. Руденя. Наименее активны — В. Шумков, А. Островский, Р. Гольдштейн, Д. Миронов (Ярославская область), В. Сипягин (Владимирская область), Р. Кадыров. При этом, как отмечают эксперты, некоторые из них старались этот пробел восполнить другой активностью, например, Р. Кадыров — публичными заявлениями, В. Сипягин — визитами федеральных чиновников, Д. Миронов — через представительские мероприятия.

«Сложная эпидемиологическая и политическая ситуация в ряде регионов актуализирует запрос на более тесное взаимодействие власти и населения. Ряд глав регионов активно использует для этого инструмент встреч с различными группами общественности — медработниками, педагогами, предпринимателями, волонтерами», — отмечают авторы доклада.

Чаще всех встречались с различными группами М. Дегтярев и С. Морозов. Целью таких встреч для врио губернатора Хабаровского края было стремление привлечь на свою сторону различные целевые аудитории. Группа из 29 глав регионов этой возможностью не воспользовалась — частично из-за заболевания коронавирусом (орловский губернатор А. Клычков, глава Хакассии В. Коновалов, А. Бурков), частично из-за собственной нелюбви к публичным мероприятиям (Д. Миронов, Р. Темрезов).

Активнее всех в плане участия в награждениях и открытиях объектов были А. Чибис, А. Беглов, Р. Хабиров, М. Ведерников, Р. Кадыров. И наоборот, Ш. Кара-оол (Тува), Д. Паслер (Оренбургская область), В. Томенко (Алтайский край), А. Осипов (Забайкальский край), С. Носов (Магаданская область) и Р. Темрезов предпочли на этом не пиариться (0 мероприятий).

Лидером по числу встреч с федеральными персонами является А. Беглов (Санкт-Петербург) — 19 встреч. Губернатор Санкт-Петербурга традиционно часто встречается с представителями федеральной элиты, что во многом обусловлено статусом города, который он возглавляет. 11 встреч с федеральными персонами у В. Лимаренко. По 10 раз встречались с фигурами федерального масштаба, в том числе с министрами правительства России, В. Шапша (Калужская область), А. Цыденов (Бурятия), К. Коков (Кабардино-Балкария), Н. Любимов (Рязанская область), А. Николаев (Якутия).

Ни разу не встречались с федеральными персонами в прошедшем месяце В. Радаев (Саратовская область), И. Белозерцев (Пензенская область), М. Развожаев (Севастополь), С. Цивилёв (Кемеровская область), С. Жвачкин (Томская область), О. Николаев (Чувашская Республика), А. Бурков (Омская область).

«Если снижение активности главы Чувашии связано с завершением успешной для него избирательной кампании, то отсутствие значимых встреч у И. Белозерцева и С. Жвачкина может говорить о ситуативном падении интереса к ним со стороны федерального центра. Непростая ситуация складывается у саратовского губернатора В. Радаева, относительно которого у федеральных элит нет консенсуса. В остальных случаях говорить о тенденциях пока рано», — делают вывод эксперты.

Сергей Жвачкин Tomsk.gov.ru

Авторы доклада фиксируют:

«В 2020 г. распространение новой коронавирусной инфекции существенно снизило число контактов губернаторов с федеральными политиками, а региональные СМИ не всегда активно их подсвечивали. На сегодняшний день значительное число встреч глав регионов с коллегами из центра проходит в режиме видео-конференц-связи (ВКС), что определяется спецификой текущей ситуации».

Лидерами по количеству публикаций в социальных сетях оказались В. Владимиров, А. Парфенчиков (Карелия), Р. Кадыров, О. Кувшинников, С. Аксенов. Они часто, по несколько раз в день, публикуют посты, стараясь сформировать позитивный информационный фон. Высокую эффективность по этому критерию демонстрируют С. Собянин, Р. Хабиров и Р. Минниханов, которым удалось сформировать работающий механизм коммуникации с населением — обращения в соцсетях оперативно отрабатывают чиновники, главврачи, эксперты, нейтрализуя негативные сюжеты. Аутсайдерами являются не имеющие своих аккаунтов А. Бочаров (Волгоградская область), А. Никитин и С. Жвачкин (вместо них повестку отрабатывают правительственные страницы). Среди заметных тенденций эксперты выделяют героизацию и персонализацию образа медработников (поздравления, благодарности, некрологи).

По итогам исследования авторы делают вывод, что «текущая ситуация повышает востребованность у глав и губернаторов регионов компетенций качественного и эффективного взаимодействия с обществом». И, как показывает рейтинг, не все губернаторы обладают в достаточной мере подобной компетенцией.