Киев, , 12:49 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, заявил, что готов немедленно отправиться на родину, если это не нарушит там единства оппозиции. Данное обращение бывший грузинский лидер 9 ноября опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Саакашвили прокомментировал акции протеста, которые постоянно проходят в Грузии в последние дни. Оппозиционные партии объединившись собирают своих сторонников, чтобы выразить недоверие к итогам голосования на парламентских выборах.

«Моя жизнь принадлежит моей стране, — заявил Саакашвили. — Я возьму билет, приглашу тех, кто захочет со мной поехать, но я жду ваших решений. Я не хочу нарушать единство оппозиции, в то же время, все мои инстинкты и сердце говорят мне, что я должен это сделать».

Стоит отметить, что партия Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) при голосовании на выборах в парламент Грузии набрала, по данным ЦИК, 27% голосов. В ЕНД заявили, что намерены выдвинуть на пост премьер-министра Саакашвили, но в ряде оппозиционных партий заявили, что не поддерживают такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». В Тбилиси и Батуми с начала ноября регулярно проводят акции протеста.

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