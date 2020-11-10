Москва, , 12:42 — REGNUM Надежду на установление в Нагорном Карабахе долгосрочного мира выразил президент России Владимир Путин. В конфликте наметился компромисс, заявил он 10 ноября в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

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Происходящее в Карабахе российский лидер назвал большой трагедией. Он отметил, что в ситуации достигнут компромисс, стороны договорились о прекращении кровопролития.

«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги за последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с наступлением суток 10 ноября.

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