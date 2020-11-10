Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Джозеф Байден, вероятно, избран следующим президентом США, однако республиканцы в верхней палате Конгресса смогут заблокировать законопроекты его администрации. Поэтому для Байдена сотрудничество с республиканцами являются необходимостью. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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Когда Барак Обама стал президентом, демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Сам Обама победил, обещая преодолеть идеологический разрыв в Вашингтоне. Однако после промежуточных выборов 2010 года и победы республиканцев последующие шесть лет были тупиком для продвижения повестки Обамы.

Джозеф Байден получает на выборах 2020 года рекордное число голосов избирателей. Однако американцы, голосуя за Байдена, все же выбрали «разделение властей», так как число республиканцев в Палате представителей увеличилось, а все тот же лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сохранит возможность использования своим вето при оценке инициатив администрации Байдена.

Напомним, что результаты президентских выборов в США еще не утверждены. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп пытается оспорить их результат в судах штатов.

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