Москва, , 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что попытки навязать Белоруссии извне «те или иные решения» является недопустимым.

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"Недопустимо, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги», — сказал глава государства.

Сегодня, 10 ноября, Владимир Путин проводит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, США, как и ЕС, не признают победуАлександра Лукашенкона президентских выборах в Белоруссии. В отношении белорусского президента в ЕС и в США действуют санкции.

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