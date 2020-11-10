Москва, , 12:37 — REGNUM Система стратегической стабильности мира продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин 10 ноября на заседании Совета глав государств-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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«Всем очевидно, что ситуация в области глобальной и регионально безопасности остается сложной», — сказал глава государства. По его словам, серьезную угрозу продолжает создавать международный терроризм.

Кроме того, выросли масштабы киберпреступности. Путин также отметил, что продолжаются ожесточенные региональные конфликты. «Появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах», — сказал президент.

Он добавил, что ШОС должна содействовать мирному и дипломатическому урегулированию кризисов.

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