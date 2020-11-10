Москва, , 12:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что система стратегической стабильности в мире продолжает деградировать.

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"По-прежнему серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик, заметно возросли и масштабы киберпреступности. Продолжает деградировать система стратегической стабильности», — сказал глава государства.

Сегодня, 10 ноября, Владимир Путин проводит заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.