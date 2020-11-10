Киев, 10 ноября 2020, 12:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, работает удалённо, у него небольшая температура. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии BBC.
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Она отметила, что Зеленский чувствует себя хорошо и пьёт витамины.
По словам чиновницы, все работники офиса президента Украины сдали тесты на COVID-19, но не всем ещё пришли результаты. Многие сотрудники офиса также перешли на «удалёнку».
Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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