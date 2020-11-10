Москва, , 12:27 — REGNUM О пребывании в Нагорном Карабахе турецких миротворцев в заключённом накануне соглашении речи не идёт. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Турецкие солдаты NATO Training Mission-Afghanistan

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"Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал Песков.

Соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.