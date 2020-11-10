Москва, , 12:26 — REGNUM Страны ШОС оказывали друг другу помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Россия председательствовала в ШОС в условиях, когда все наши страны столкнулись с условиями эпидемии коронавируса и необходимостью ей противостоять», — сказал он на заседании совета глав государств-членов ШОС.

По словам Путина, из-за эпидемии в работу организации было внесены корректировки.

«Подчеркну, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией», — отметил президент.