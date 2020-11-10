Москва, , 12:23 — REGNUM Заключение договора об остановке военных действий в Нагорном Карабахе является победой народов Армении и Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление Владимира Путина о подписании договора о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией Kremlin.ru

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"Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война», — сказал Песков.

При этом он отметил, что для остановки боевых действий и для контроля перемирия в Нагорный Карабах заходят российские миротворцы, которые будут обеспечивать отсутствие военных действий.