Минск, , 12:24 — REGNUM Вопрос о создании на всех частных предприятиях Белоруссии профсоюзных организаций должен быть решен до конца текущего года. О таком требовании 10 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой, слова главы республики приводит агентство БелТА.

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«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен», — сказал Лукашенко.

Также он указал, что желание быть или не быть членом профсоюза является частным делом каждого человека, однако, несмотря на это, по мнению белорусского лидера, в каждой компании, как в частной, так и в государственной, профсоюзная организация должна быть.

«Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом сказал на съезде профсоюзов. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы госкорпорации Росатом Алексей Лихачёв заявил, что в Белоруссии может быть построена ещё одна атомная электростанция (АЭС).