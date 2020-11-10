Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Сотрудники полиции Тбилиси выписали участникам акции неповиновения, проходившей возле парламента Грузии в ночь на 10 ноября, штрафы за нарушение карантинного режима. Об этом телеканалу «Мтавари архи» рассказал один из лидеров партии «Лело для Грузии» Каха Кожоридзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Грузии – все новости»

Политик сообщил, что все выписанные штрафные квитанции собраны и будут обжалованы в суде. Протестующие уверены, что ограничение на передвижение в ночное время, введенное правительством, не может ограничивать конституционное право граждан на собрание.

«Оштрафовали участников мирного митинга на 2000 лари (около $600 по курсу). Мы этого не потерпим, мы находились там на законных основаниях», — заявил Кожоридзе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 ноября в Грузии ввели комендантский час в рамках мер по профилактике коронавируса. Члены движения «Позор» и лидеры оппозиционных партий заявили, что эта мера якобы направлена на подавление протестной активности в стране. Они объявили, что проведут ночь в знак протеста перед зданием парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Грузии объяснили, почему не позволили пронести дрова протестующим

Читайте развитие сюжета: Саакашвили назвал условие своего возвращения в Грузию