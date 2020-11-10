Минск, , 12:13 — REGNUM Вскоре после запуска первого энергоблока БелАЭС возникла внештатная ситуация, которая не несёт угрозы радиационной безопасности. Об этом 10 ноября заявили представители БелАЭС и МЧС Белоруссии.

Инфоцентр БелАЭС проинформировал: «На первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап «Энергетический пуск». Данный этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении».

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«В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», — сказано в официальном сообщении.

По неофициальной информации, после состоявшейся 7 ноября с участием Александра Лукашенко торжественной церемонии пуска первого энергоблока БелАЭС, в воскресенье 8 ноября на станции взорвалось несколько трансформаторов, связанных с генератором. В итоге была остановлена турбина и первый блок перестал выдавать ранее заданную мощность (примерно 40% от проектной).

Госатомнадзора МЧС Белоруссии заявил, что подлежащее замене оборудование относится к 4-му классу безопасности и в целом «инцидент не оказал влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

Тем временем генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в видеообращении к работникам атомной отрасли России подтвердил обсуждение с властями Белоруссии вопроса о строительстве в постсоветской республике «ещё одной станции и исследовательского реактора».

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