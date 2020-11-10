Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Весь мир сегодня живёт в условиях пандемии, система здравоохранения испытывает огромную нагрузку. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Задача медицины — не только оказание помощи инфекционным пациентам, но и сохранение максимально возможного объёма помощи людям с другими заболеваниями. Именно этот принцип учитывает министерство здравоохранения Новосибирской области, принимая решения о перепрофилировании больниц», — уточнили в министерстве.

Согласно официальным данным, сегодня в Новосибирской области для оказания медицинской помощи инфекционным пациентам частично или полностью перепрофилированы 54 медицинские организации. В их числе Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, в ближайшее время пациентов с COVID-19 начнёт принимать НИИТО.

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