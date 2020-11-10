Москва, , 11:47 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году было предотвращено 15 преступлений террористической направленности. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 23 ячеек международных террористических организаций. Такая информация прозвучала 10 ноября в ходе заседания федерального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Члены штаба рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Было также проинформировано, что за девять месяцев 2020 года в округе ликвидированы 36 боевиков, задержаны еще 53 человека, связанных с террористической деятельностью.

В ходе оперативных мероприятий обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.

Читайте ранее в этом сюжете: НАК: на Северном Кавказе предотвратили 19 терактов