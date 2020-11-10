Москва, , 11:59 — REGNUM В ближайшее время заявление президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет обнародовано и распространено на международных площадках. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В ближайшее время будет опубликовано само заявление. Оно будет опубликовано, оно будет распространено на международных площадках», — сказала она в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Также официальный представитель уточнила, что ей известно, что в интернете появились тексты якобы данного заявления и подчеркнула, что они являются близкими к настоящему тексту, однако она не может подтвердить их полную достоверность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе.